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Новости » Политика » Экс-министру Кожаре выдвинули подозрение в убийстве бизнесмена

Экс-министру Кожаре выдвинули подозрение в убийстве бизнесмена

Экс-министру Кожаре выдвинули подозрение в убийстве бизнесмена
Следователи полиции Киевской области выдвинули подозрение экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре по делу о смерти в его доме предпринимателя Сергея Старицкого.

Статья, которую инкриминируют бывшему дипломату, - "умышленное убийство" (ч.1 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.

Адвокаты семьи погибшего бизнесмена подтвердили, что правоохранители выдвинули Кожаре подозрение и теперь у следствия есть 72 часа, чтобы выбрать к подозреваемому меру пресечения.
"Учитывая тяжесть и способ совершения преступления, личность подозреваемого и наличие рисков предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины это должно быть исключительно содержания под стражей без определения суммы залога", - сообщили адвокаты.

Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Кожара уже задержан сотрудниками полиции и будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

"Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством... Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - написал Геращенко.

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Добавлено: 25 мар 2020 в 17:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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