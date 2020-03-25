Экс-министру Кожаре выдвинули подозрение в убийстве бизнесмена

Следователи полиции Киевской области выдвинули подозрение экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре по делу о смерти в его доме предпринимателя Сергея Старицкого.Статья, которую инкриминируют бывшему дипломату, - "умышленное убийство" (ч.1 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.Адвокаты семьи погибшего бизнесмена подтвердили, что правоохранители выдвинули Кожаре подозрение и теперь у следствия есть 72 часа, чтобы выбрать к подозреваемому меру пресечения."Учитывая тяжесть и способ совершения преступления, личность подозреваемого и наличие рисков предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины это должно быть исключительно содержания под стражей без определения суммы залога", - сообщили адвокаты.Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Кожара уже задержан сотрудниками полиции и будет доставлен в суд для избрания меры пресечения."Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством... Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - написал Геращенко.