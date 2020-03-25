Эксперт допустил высокий спрос на ипотеку даже при росте ставок

Некоторые российские банки повысили на днях ставки по ипотеке. В частности, свои предложения скорректировали банк "Открытие", Росбанк, Райффайзенбанк, изменения по ипотечным ставкам планировал и банк "Зенит". Ряд других игроков занял выжидательную позицию - внимательно наблюдают за рынком и в любой момент готовы оперативно отреагировать на изменения.
По словам эксперта, повышение ставок отражает, как растущий в условиях ослабления рубля спрос на ипотеку, так ожидания повышения процентной ставки Банком России в случае сохранения высокой волатильности курса российского рубля. "Поэтому в краткосрочном периоде высокий спрос может сохраниться даже при растущих ставках. Однако, если повышение ставок приобретет характер тенденции, это окажет негативное влияние на объёмы ипотечного кредитования", считает Пивень.