Эксперт допустил высокий спрос на ипотеку даже при росте ставок

Высокий спрос на ипотеку в России в ближайшее время может сохраниться даже при повышении ставок, однако их дальнейшее увеличение негативно повлияет на объемы ипотечного кредитования, такое мнение высказал РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Некоторые российские банки повысили на днях ставки по ипотеке. В частности, свои предложения скорректировали банк "Открытие", Росбанк, Райффайзенбанк, изменения по ипотечным ставкам планировал и банк "Зенит". Ряд других игроков занял выжидательную позицию - внимательно наблюдают за рынком и в любой момент готовы оперативно отреагировать на изменения.

По словам эксперта, повышение ставок отражает, как растущий в условиях ослабления рубля спрос на ипотеку, так ожидания повышения процентной ставки Банком России в случае сохранения высокой волатильности курса российского рубля. "Поэтому в краткосрочном периоде высокий спрос может сохраниться даже при растущих ставках. Однако, если повышение ставок приобретет характер тенденции, это окажет негативное влияние на объёмы ипотечного кредитования", считает Пивень.