Эксперт предложил сократить госфинансирование партий

Институт исследования проблем современной политики (ИИПСП) выступил за сокращение государственного финансирования политических партий, набравших более 3% голосов избирателей на предыдущих выборах в Госдуму, предложив вместо этого выделять им бесплатные помещения для съездов и собраний, а также предоставить налоговые льготы для партийного имущества, соответствующее обращение директор ИИПСП Антон Орлов направил на имя главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

"Прошу вас обратить внимание на следующие проблемы, связанные с организацией прямого финансирования политических партий, и рассмотреть вопрос о прекращении или значительном сокращении их финансирования из федерального бюджета", - говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что более эффективной формой поддержи политических партий может стать развитие косвенного государственного финансирования, которое включает в себя такие меры как обеспечение равных условий и гарантий доступа к СМИ, бесплатное предоставление специальных помещений для осуществления партийной деятельности, введение налоговых льгот или полное освобождение от налогов партийного имущества, бесплатные почтовые рассылки и т.д.