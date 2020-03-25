Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к докризисному уровню

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк Цена нефти марки Brent и WTI дорожает более чем на три процента, свидетельствуют данные торгов. Директор по стратегии инвестиционной компании "ФИНАМ" Ярослав Кабаков в интервью радио Sputnik прокомментировал ситуацию..