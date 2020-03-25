Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к докризисному уровню

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Нефть марки Brent подскочила в цене более чем на 5% - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Автор: Алексей Вольцев
Добавлено: 25 мар 2020 в 14:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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