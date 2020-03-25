Эксперт: в обращении Путина виден запрос на солидарность

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Самая важная часть обращения президента Владимира Путина к россиянам содержит запрос на солидарность в условиях непростой ситуации с коронавирусом. Такую точку зрения в беседе с Ruposters озвучил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

"Самый важный момент обращения - запрос на солидарность. Это запрос, которого раньше не звучало. Как вы помните, была такая экономическая максима, что плоская шкала налогообложения является главным стимулом деловой активности, чтобы наращивать присутствие в экономике, заработка. Для этого же была минимизация налогов на дивидендную политику. Здесь же Путин сказал: в этих условиях нужна не только господдержка, но и мобилизация состоятельных людей. Он обратился к банкам. Когда он говорил об изменениях в правилах кредитования - это было фактически предложение к банковскому сообществу проявить солидарность", - отметил эксперт.

Второй ключевой момент, по мнению Александра Шпунта, который тоже нечасто звучал в публичных выступлениях президента, - это требование личной ответственности человека за себя, за свое здоровье и будущее.

Он также прокомментировал и другие инициативы президента России, касающиеся экономики, налогообложения и доходов в офшорах.

"Это ведь не запрет людям работать за границей, эти меры продиктованы особой ситуацией. Я думаю, что все эти инициативы с пониманием будут восприняты. Деловые люди понимают, что ситуация с коронавирусом - действительно глобальная проблема. Так или иначе, кризис будет преодолен, пандемиия завершится - это даже не надо обсуждать. А вот дальше начнется гонка за то, кто из этой ситуации выйдет в лидеры", - отметил эксперт.

