Кабмин изменил карантинные правила проезда

Правительство на заседании в среду, 25 марта, изменило правила перевозки пассажиров в общественном транспорте в период карантина.Ранее разрешалось нахождение 10 человек в автобусах, трамваях, троллейбусах, а новым постановлением количество пассажиров в транспорте может составлять 50% от количества мест для сиденья.При этом все пассажиры должны быть в масках.Как известно, в Киеве и ряде других городов общественным транспортом могут пользоваться только определнные категории граждан. Вомногих городах транспорт и вовсе не работает.