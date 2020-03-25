Кабмин утвердил новую версию "антиколомойского закона"

Новый Кабмин под руководством Дениса Шмыгаля переделал законопроект, который регулирует порядок судебного оспаривания решений НБУ о выведении банков с рынка. Вчера, 23 марта, Кабмин утвердил новую версию законопроекта, пишет издание НВ со ссылкой на копию документа.Теперь дело за депутатами и комитетом Даниила Гетманцева.Отмечается, что изначальная версия законопроекта была зарегистрирована в парламенте под номером 2571.Главное новшество проекта, по сравнению с предыдущими редакциями – изменение формулы, по которой Коломойский и Боголюбов могут в суде потребовать компенсацию за потерю банка. Законопроект устанавливает понятие "реальных убытков", которые нужно подтвердить с помощью международной аудиторской компании по принципу стоимости акций банка, которую мог бы уплатить гипотетический покупатель на момент решения о неплатежеспособности. Компанию выбирает украинский суд, который решает могут ли экс-бенефициары претендовать на компенсацию.Еще одно важное нововведение: даже если экс-владельцы банка-банкрота получат право на возмещение убытков, это не освобождает их от прочей ответственности, в том числе, за потенциальное мошенничество с помощью подконтрольного финучреждения.В таком варианте у Коломойского шансов получить какую-то компенсацию за национализации банка нет, т.к. на момент его передачи в Фонд гарантирования, капитал банка был отрицательным. Но важно, чтобы проект закона не изменился во время рассмотрения в парламенте, иначе его снова отзовут на доработку, а Украина опять не получит денег.