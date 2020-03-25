Карди Би обвинила Дональда Трампа в разжигании ксенофобии на фоне коронавируса

27-летняя Карди Би эмоционально поделилась мыслями о дезинформации, связанной с распространением коронавируса. Звезда решила использовать свой микроблог для противодействия антиазиатской ксенофобии и расизму.

На днях исполнительница провела прямой эфир в инстаграме, в котором раскритиковала Дональда Трампа. Один из сотрудников администрации президента США окрестил коронавирус "кунг-фу-гриппом", а сам президент упорно называет COVID-19 "китайским вирусом". Звезда рассказала, что это высказывание спровоцировало всплеск нападений на азиатов.





Давайте перестанем быть ксенофобами. Давайте перестанем шутить на эту тему. Давайте перестанем быть такими агрессивными, потому что я видела, что многих азиатов избивают и происходит весь этот кошмар,

— сказала Карди, добавив, что люди должны помнить, что "мы все равны перед лицом пандемии".

Обычные люди тоже позволяют себе похожие шутки, которые ксенофобны, но они безобидны. А вот когда так говорят люди, представляющие страну, это неправильно,

— добавила звезда.





Дональд Трамп

В течение последних трех дней президент США демонстративно несколько раз использовал данный термин в своих постах в твиттере. Затем заявил, что не видит ничего предосудительного в таком названии. На вопрос одного из журналистов, не ставит ли использование подобных наименований вроде "китайского вируса" под угрозу американцев азиатского происхождения, Трамп ответил, что этническая привязка правомерна, ведь коронавирус действительно "родом из Китая".

Нет. Вовсе нет. Они бы, наверное, были абсолютно согласны с таким названием. Этот вирус родом из Китая, здесь не с чем быть несогласными,

— заявил он.