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Новости » Блоги » Авто » Каталог запчастей к автомобилям BMW в интернет-магазине «Ukr Parts»

Каталог запчастей к автомобилям BMW в интернет-магазине «Ukr Parts»

Концерн BMW является одним из ведущих производителей автомобилей во всем мире, и особенно в Германии. Широкий ассортимент и полноценный интерактивный каталог запчастей БМВ (BMW) представлен на сайте интернет-магазина «Ukr Parts».

Компания «Ukr Parts» является официальным дилером BMW и осуществляет свою деятельность на территории Украины уже более 15 лет. За такой существенный срок фирма смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда предоставляет только качественные оригинальные запчасти по ценам производителя.

На сайте ukrparts.com.ua организован очень удобный и интуитивно понятный фильтр, который позволит найти необходимую деталь к вашему автомобилю BMW буквально в несколько кликов. Достаточно выбрать год выпуска машины, марку и конкретную модель. Далее указываем тип кузова, объем двигателя и модификацию модели (если такая модель существует).

Менее чем через секунду на экране будет представлен полный каталог запчастей на ваш автомобиль, разбитый на соответствующие категории. Покупая запчасти в интернет-магазине «Ukr Parts» вы можете быть уверены в том, что получите исключительно оригинальные, брендовые запчасти.

Преимущества автомобилей BMW

Все узлы моделей BMW собираются вручную, благодаря чему машины этой марки отличаются превосходным качеством и надежностью. В последнем поколении, помимо внушительного списка опций, есть также сенсорная система iDrive, которая позволяет вам управлять важными функциями, не отрывая глаз от дороги. Давайте рассмотрим небольшой список основных преимуществ автомобилей марки БМВ:

  • мощные двигатели;
  • отличные динамические характеристики;
  • надежность и безопасность;
  • высокий уровень комфорта;
  • хорошая управляемость;
  • большой список опций;
  • стильный внешний вид;
  • отличное качество сборки.

Лучшие запчасти для автомобилей БМВ

Условием бесперебойной работы автомобиля является использование оригинальных запчастей. Покупайте запчасти для BMW только на сайте официального дилера, компании «Ukr Parts». Это позволит вам сэкономить деньги, время и нервы, затраченные на поиски запчастей и возможную покупку поддельных компонентов.

Оригинальные запчасти от мирового производителя автомобилей, широкий ассортимент, наличие на складе и актуальность цены, квалифицированные специалисты-консультанты и менеджеры по продажам, а также собственный сервисный центр по установке и ремонту. Все это лишь малая часть преимуществ покупки запчастей с использованием каталога на сайте интернет-магазина ukrparts.com.ua.


Категория: Блоги / Авто

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Добавлено: 25 мар 2020 в 09:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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