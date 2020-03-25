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Новости » В мире » Коронавирус добрался до еще одной страны

Коронавирус добрался до еще одной страны

Коронавирус добрался до еще одной страныФото: SANA / AP

Коронавирус добрался до еще одной страны: первый случай заражения зафиксирован в Ливии. Об этом сообщил Национальный центр по контролю заболеваний в Триполи, передает Reuters.

Информация о первом пациенте не сообщается, однако известно, что инфицированный находится в одной из столичных больниц.

Ранее сообщалось, что Черногория ввела новые запреты в связи с эпидемией коронавируса. В том числе власти страны запретили международное и внутреннее пассажирское сообщение. Также на улицах и в общественных местах запретили собираться группами больше двух человек.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 417 тысяч человек, скончались 18,6 тысячи, более 107,8 тысячи вылечились.


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Добавлено: 25 мар 2020 в 03:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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