Коронавирус может изменить условия контрактов при госзакупках

Минфин РФ предложил разрешить менять условия контрактов при госзакупках из-за распространения коронавируса. Ведомство разработало законопроект, смягчающий нормы закупочного законодательства. Инициатива входит в число первоочередных мер по противодействию последствиям распространения коронавирусной инфекции.

«Предполагается введение положения о праве изменения в 2020 году условий заключенного контракта, если из-за коронавирусной инфекции возникли обстоятельства, препятствующие его исполнению», — говорится в сообщении.

Законопроект также предусматривает право заказчика не устанавливать требований об обеспечении контракта при закупках у малого бизнеса и упрощает порядок осуществления закупки у единственного поставщика.

«Эти меры направлены на поддержку хозяйствующих субъектов, в том числе с целью недопущения наступления негативных последствий в связи с распространением коронавирусной инфекции», —пояснили в министерстве.