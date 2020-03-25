Коронавирус в Одессе: выяснилась информация о первом заболевшем

В среду, 25 марта, в Одесском регионе зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 (всего же на утро 25 марта в Украине зарегистрировано 113 случаев). Глава Одесской обладминистрации Максим Куцый сообщил, что это 25-летний молодой человек, который недавно прибыл из США. При появлении симптомов он обратился в городскую инфекционную больницу. Там у него были взяты все анализы — на грипп, ОРВИ и COVID-19. Тесты на грипп и ОРВИ дали отрицательный результат. Далее, согласно протоколу, тестовый материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве, где 25 марта подтвердили наличие вируса COVID-19.

По данным Одесской городской клинической инфекционной больницы, 14 марта пациент покинул отделение, подписав документ о самоизоляции. В своем заявлении он отметил, что осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя, написал на своей странице в Facebook глава Одесской ОГА.

Как стало известно, заболевший — гражданин США. Прибыл в Украину из Нью-Йорка. Сначала самолетом до Вены (Австрия), затем в Киев, затем в село Фонтанка Диманского района Одесской области.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, информация проверяется. Уже установлен весь маршрут перемещения заболевшего и его контакты. Как утверждает Труханов, у мэрии есть телефонный контакт с этим гражданином, который помогает в получении необходимой информации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине усиливают меры, направленные на борьбу с COVID-19. Действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса расширили на всю страну, карантин продлен.