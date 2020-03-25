Кудрин спрогнозировал нулевой рост российской экономики в текущем году

Выступая в среду, 25 марта, на заседании Совета Федерации, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в текущем году рост экономики, скорее всего, будет нулевым.

«Многие эксперты утверждают и пытаются обосновать свои оценки. Сейчас много прогнозов развития ситуации при 35 долларах за 1 баррель, и они сводятся к тому, что экономический рост скорее всего будет близок к нулю. Соответственно, ниже будут значения и других показателей с точки зрения выполнения показателей развития экономики и реальных доходов населения», - приводятся слова Кудрина на сайте Совета Федерации.

Он также отметил, что в ближайшие два месяца станет видно, по какому сценарию будет развиваться экономика. И более точный, согласованный прогноз можно будет дать к апрелю – маю этого года.