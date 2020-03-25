Курс рубля укрепился

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Курс рубля в начале торгов в среду, 25 марта, укрепился по отношению к американской и европейской валютам. По состоянию на 11:10 доллар снизился на 0,7 процента — до 78,02 рубля, а евро подешевел до 84,44 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос на 3,7 процента — до 2507,1 пункта. Индекс РТС растет на 5 процентов — до 1014 пунктов. Укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE достигала 28,01 доллара за баррель. Также росла в цене и нефть марки WTI — на 3,75 процента, до 24,91 доллара за баррель. Это произошло после информации о том, что власти США в скором времени могут принять соглашение по пакету мер стимулирования экономики в условиях распространения коронавируса.