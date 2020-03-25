Лариса Гузеева – Гарику Харламову: «Задолбал ты меня»

В очередном выпуске шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева обратилась к Гарику Харламову. Теледива призналась, что давно устала от шуток юмориста, который постоянно высмеивает как саму ведущую, так и знаменитую программу.

Гостьей одного из новых выпусков шоу «Давай поженимся» стала девушка по имени Екатерина. В прошлом участница пережила очень неприятный случай: избранник бросил ее из-за чрезмерного газообразования. История Екатерины настолько насмешила Ларису Гузееву, что она решила воспользоваться минуткой хорошего настроения и обратиться к своему давнему оппоненту — Гарику Харламову.

«Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, Гарик. Просто задолбал», — поделилась эмоциями Лариса Андреевна.

Харламов не смог не отреагировать на выпад телеведущей. Он поблагодарил Ларису и всех создателей программы за то, что они постоянно радуют его своей работой.

«Уважаемая Лариса, спасибо за историю. И если я вас задолбал, то вы меня никогда не задолбаете. Будьте здоровы и живите всегда», — заявил Харламов.

Напомним, что Гарик уже давно следит за всеми выпусками «Давай поженимся!». А пото на своей странице в социальных сетях делится самыми интересными отрывками из программы, а также делает нарезки смешных моментов. Ранее Гузеева уже обижалась на критику Харламова. Однако юморист уверен, что не делает ничего зазорного, а всего лишь пытается поднять настроение себе и окружающим.





Шоу «Давай поженимся!» выходит на экраны уже более десяти лет, и за это время программа обрела сомнительную репутацию. Многие поклонники уверены, что ведущие действительно помогают одиноким сердцам встретиться, но находятся и те, кто критикует программу за фриковатых героев и постоянные скандалы.

Сама Лариса Гузеева на критику всегда реагирует остро. Она неоднократно оскорбляла поклонников, которые заявляли, что ведущая расходует свой талант на низкопробную программу. Увольняться из «Давай поженимся!» она пока не собирается, ведь шоу подарило звезде вторую волну популярности.

Помимо Гузеевой, «жертвой» шуток Харламова часто становится Елена Малышева и ее проект «Жить здорово!». Однако знаменитый теледоктор на подколы юмориста реагирует более спокойно и не устраивает публичных перепалок.

Фото: кадр из программы «Давай поженимся», Legion-Media