Люди из больших семей более склонны к консервативным взглядам

Социологи Том Фогль (Tom S. Vogl) из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Джереми Фриз (Jeremy Freese) обнаружили положительную корреляцию между размером семьи и консервативными взглядами ее членов. Люди из крупных семей чаще выступают против однополых браков и абортов.

Выводы были сделаны на основе данных, полученных в ходе опроса General Social Survey (GSS), который с 1972 года проводится Национальным центром изучения общественного мнения в Чикагском университете. Данные за несколько десятилетий показывают, что американцы постепенно становятся все более либеральными, однако есть и случаи, когда приверженность определенным ценностям сохраняется на протяжении нескольких поколений. Фогль и Фриз проанализировали данные о составе семьи опрошенных и их мнения по двум наиболее яростно обсуждаемым социальным проблемам: однополым бракам и абортам.

Оказалось, что размер семьи может влиять на политические и социальные взгляды. Исследователи обнаружили, что опрошенные из крупных семей более склонны выступать против разрешения абортов и однополых браков. Это верно и для родителей, и для детей, выросших в таких семьях. Причины этого неясны, но, возможно, влияние оказывает более высокая религиозность и более низкий уровень образования в таких семьях.Ученые отмечают, что обнаруженная корреляция оказывает существенное влияние на общественные настроения в США, увеличивая число сторонников «традиционных семейных ценностей» на 3–4 процентных пункта. По состоянию на 2018 год разница в рождаемости увеличила число взрослых американцев, выступающих против однополых браков, на 17 %, с 46,9 до 54,8 миллиона человек.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.