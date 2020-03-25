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Лунный день сегодня 25 марта 2020 года

Лунный день сегодня 25 марта 2020 года

Лунный календарь — самый лучший помощник, если нужно повысить шансы на удачу в любой из дней. Советы астрологов, основанные на многовековых наблюдениях за Луной, помогут вам обойти стороной проблемы во всех сферах жизни.

Этот день в лунном календаре отмечен как один из самых позитивных на этой неделе. Астрологи советуют научиться доверять внутреннему голосу, ведь в такие дни шестое чувство помогает избегать больших неурядиц и проблем в самых разных сферах жизни. Полезно будет сохранять оптимизм и делиться им с окружающими.


Фаза Луны: начинается 2 лунный день. Самое начало фазы роста означает, что события большинства сфер жизни лишены стремительности. Пребывание Луны в Овне не меняет обстановки. Это будет богатый позитивными эмоциями день.

Магнитные бури 25 марта: магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


покупка подарков;
внимание к близким;
открытость в общении;
новые дела;
знакомства.

Что отпугнет успех в этот день


спешка;
жадность;
скрытность.

Домашние дела по лунному календарю

Этот день прекрасно подходит для таких дел, как починка неработающей техники, избавление от мусора и хлама. В такие дни людям в голову приходят правильные мысли о перестановках мебели, о ремонте. Можно составить план переезда, подготовить дом или квартиру к косметическим процедурам. Если уборка удручает вас, то ее лучше отложить на потом.

Что надеть сегодня

Из одежды можно выбирать что-то яркое, но не кричащее и не вызывающее. Важно, чтобы ваш внешний вид не раздражал окружающих, а был созидательным, позитивным. Лучше избегать ношения дорогих украшений, обилия аксессуаров. Большинству из нас отлично подойдет темный низ и светлый верх. Лучшие оттенки: желтый, зеленый, белый.


Из камней-талисманов стоит выделить те, которые помогают сохранять баланс между продуктивностью и расслабленностью, динамичностью и спокойствием. Такими камнями являются сердолик, тигровый глаз и бирюза. Дополнить образ помогут скромные изделия из платины, которые укрепят веру в себя и сделают образ завершенным.

Финансы и работа во 2 лунный день

В этот день важно доверять своей интуиции. Привлекать желаемое в финансовой сфере вам поможет закон притяжения. Избегайте общения с людьми, постоянно заражающими вас неуверенностью и сомнениями, из-за которых вы можете терять удачу. Во всем, что касается денег, стоит поменьше слушать скептиков.


Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют в этот день тратить деньги на себя. Можно покупать украшения, электронику и одежду. Также можно потратить часть средств на создание нового образа. Не стоит принимать скоропалительные решения в одиночку. Прислушивайтесь к советам близких.

Любовь и отношения 25 марта

В любви сегодня будет очень везти настойчивым людям, а также тем, кто уверен в себе. Стихия Огня и начало растущей Луны отлично сочетаются вместе, поэтому можно тратить все свое свободное время на любовь и романтику, на семью и на друзей. Сегодня важно общаться с людьми и не бояться открывать им свою душу.

День может быть насыщен важными любовными событиями для тех, кто пока находится в поисках отношений. Можно встретить много приятных людей, каждый из которых теоретически может стать в будущем вашей второй половинкой. Самое главное — не торопиться с выбором, а наслаждаться общением.

Настроение и здоровье по лунному календарю


В такие яркие и динамичные дни настроение большинства людей поднимается и остается на высоком уровне до конца дня. Чтобы не терять этого заряда бодрости, астрологи советуют не думать много о неудачах и неурядицах. Лучше сфокусировать внимание на чем-нибудь приятном.

Хорошо поднимают настроение в такие дни новые дела, новые места и знакомства. Дальние поездки могут помочь в творческом подъеме. Покупки тоже способны заставить вас забыть о проблемах и неурядицах.


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Добавлено: 25 мар 2020 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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