Лунный календарь покупок на апрель 2020 года

Финансовая стабильность — то, к чему стремятся многие, и сохранить деньги, постоянно тратя, удается не всякому. В лунном календаре покупок отражены советы астрологов, которые помогут найти оптимальное время для денежных вложений и сэкономить в дни, когда есть риск расстаться с накоплениями.

Финансовые траты могут застать врасплох, и для того, чтобы такие события случались как можно реже, не стоит забывать о денежных талисманах. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют покупать лишь в те дни, когда энергетика звезд и планет максимально позитивна, чтобы избежать обмана или трат под влиянием сильных эмоций. В апреле 2020 года дней с позитивной энергетикой будет достаточно, поэтому можно смело планировать шопинг на второй месяц весны вместе с лунным календарем.

1, 2 апреля: первые дни растущая Луна проведет в Знаке Рака, и это время астрологи называют не лучшим для трат. Покупки под влиянием созвездия могут быть необдуманными, а эмоции — не самый надежный спутник для финансовой стабильности.

3, 4 апреля: влияние Льва может стать отличным помощником для успехов, однако при совершении покупок нужна осторожность. Дорогостоящие вещи стоит покупать с прицелом на будущее, а не под влиянием мнения со стороны.

5, 6 апреля: Луна в Деве — время для заработка. Влияние созвездия позволяет развернуть деятельность, направленную на привлечение в жизнь финансового благополучия, и в это время лучше не тратить, а копить.

7, 8 апреля: эти дни Луна проведет в созвездии Весов, и 8 апреля пройдет Полнолуние. Сил будет в избытке, потому есть риск потратить деньги на ветер. В связи с этим траты должны быть запланированными, а не совершенными под влиянием эмоций.

9, 10 апреля: Луна убывает, перемещаясь в Знак Скорпиона. Это время можно посвятить покупкам для себя. Посещение спа-салона, новая стрижка или смена гардероба пойдут на пользу.

11, 12 апреля: влияние Стрельца вряд ли подойдет для активного шопинга. В эти дни есть риск столкнуться с обманом, а значит, траты должны быть обдуманными. Неуверенность может стать причиной лишних покупок и финансовых трудностей.

13, 14 апреля: Луна в Козероге — отличное время для походов по магазинам. В эти дни перед началом шопинга стоит прочитать заговор на покупку, чтобы каждое приобретение было удачным.

15, 16 и 17 апреля: Луна в союзе с Водолеем — время для обдуманных трат. Покупки будут уместными, если они действительно необходимы, поэтому стоит остерегаться спонтанных приобретений.

18, 19 апреля: в выходные дни, пока Луна пребывает в Рыбах, тратить деньги лучше всего на себя. Поднять настроение поможет прогулка по любимым магазинам и приобретение мелочей, которые станут источником вдохновения и улыбок.

20, 21, 22 апреля: влияние импульсивного Овна — самое неудачное время для крупных трат. Покупки будут не просто неуместными, но и могут стать причиной финансовой нестабильности.

23, 24 апреля: два дня Луна проведет в Знаке Тельца, однако удачным для покупок астрологи называют 23 число. В день Новолуния траты будут уместными, а вот 24 апреля покупать стоит лишь предметы первой необходимости.

25, 26, 27 апреля: рост Луны в Близнецах — отличное время для запланированных покупок. В это время можно приобретать вещи для дома и души, а также оформлять возврат ненадлежащих товаров.

28, 29 апреля: Луна продолжает свой рост, перемещаясь в созвездие Рака. В это время стоит покупать лишь в проверенных местах и не вносить предоплаты незнакомым людям или организациям. Есть риск столкнуться с мошенниками.

30 апреля: Луна в Знаке Льва — время для вложений и приобретений товаров для долгосрочного пользования. Астрологи рекомендуют внимательно изучать документацию, чтобы не ошибиться с покупками.