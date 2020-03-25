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Новости » Блоги » Строительство » Материнский капитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году

Полученный материнский капитал 2020 года можно будет потратить на различные цели, в зависимости от потребностей или семейного положения.

Чаще всего граждане, которым положен матерински капитал, используют такие распространенные варианты: оплата будущего обучения ребенка, оформление средств на накопительный пенсионный счет матери, покупка недвижимости для улучшения жилищных условий семьи.

Покупка недвижимости за материнский капитал

Покупка недвижимости во все времена считалось хорошим способом долгосрочных инвестиций. Сегодня, когда молодой семье с детьми положен материнский капитал, можно смело его потратить на приобретение новой квартиры или загородного дома.

Строительная компания «Улей Девелопмент» является проверенным и надежным застройщиком жилых комплексов на территории Тюмени и предлагает своим клиентам использовать средства материнского капитала как первоначальный взнос по ипотеке. Кроме того, всем покупателям предлагается возможность погашения рассрочки на самых выгодных условиях.

Преимущества использования маткапитала

После того, как правительство РФ утвердило выплату материнского капитала, использовать денежные средства можно было только после трех лет с момента рождения ребенка. Но органы власти пошли на определенные уступки в 2020 году, и теперь всю сумму можно выгодно вложить, например, в недвижимость, сразу после оформления выплаты.

Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране и в мире, покупка недвижимости за материнский капитал является наиболее рациональным и здравым решением. Клиентам «Улей Девелопмент» предлагаются наиболее выгодные условия покупки жилья в ипотеку при использовании материнского капитала, как первоначального взноса.

Какой размер материнского капитала в 2020 году

Для семьи, в которой родился первый ребенок, материнский капитал в 2020 году составляет 466 617 рублей. Когда в семье появляется второй ребенок, количество выплачиваемых средств увеличивается на 150 тыс., то есть – 616 617 р. Согласитесь, довольно неплохая помощь от государства, которую можно рационально потратить на покупку недвижимости в строительной компании «Улей Девелопмент». Больше информации представлено на официальном сайте застройщика uley-tmn.ru.


Категория: Блоги / Строительство

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Добавлено: 25 мар 2020 в 10:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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