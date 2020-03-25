Медики в ФРГ дали прогноз, когда ждать тысяч новых зараженных COVID

Число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии может достичь 70 тысяч к концу текущей недели, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу ассоциации больниц (DKG) Геральда Гасса.

По данным Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава и ведет статистику заболеваемости в Германии, число подтвержденных случаев коронавируса в Германии превысило 30 тысяч. Из их числа 3,5 тысячи человек вылечились, около 150 – скончались.

"Я исхожу из того, что к концу этой недели мы можем ожидать около 70 тысяч зарегистрированных случаев заражения", – заявил Гасс.

Он отметил, что количество незарегистрированных случаев намного выше официальных цифр. По мнению экспертов, их число может быть больше в 10 раз.

сообщило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на самоизоляцию из-за заболевшего коронавирусом врача.