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Мир смелых фантазий Вальтера ван Бейрендонка: чем бельгийский дизайнер покорил мир

Мир смелых фантазий Вальтера ван Бейрендонка: чем бельгийский дизайнер покорил мир

В индустрии моды одни имена не сходят с первых полос годами, другие забываются, третьи остаются известны лишь ценителям, ну а иные, кажется, остаются вне времени и трендов. Когда неважно, коллекции какого года попадутся на глаза, — в них всегда будет что-то, что привлечет внимание. Сегодня предлагаем вам познакомиться с одним из таких модельеров поближе: Вальтер ван Бейрендонк, участник легендарной "антверпенской шестерки", создатель масок до того, как это стало мейнстримом, и один из самых разносторонних дизайнеров современности.


Вальтер ван Бейрендонк

Вальтер Ван Бейрендонк родился 4 февраля 1957 года в Брехте, Бельгия. В 1980 году он окончил знаменитую Королевскую академию изящных искусств Антверпена, и свою известность в мире моды получил как один из "антверпенской шестерки" (The Antwerp Six).


Вместе с Анн Демельмейстер, Дирком Биккембергсом, Дирком ван Сэном, Дрисом ван Нотеном и Мариной Йи Вальтер принадлежал к поколению авангардных дизайнеров, которые изменят моду и впишут феномен бельгийского чуда в ее историю.

Мы были друзьями в академии, учились в одно и то же время и были очарованы многими одинаковыми вещами. Мы путешествовали вместе, ездили в Париж, на вечеринки, наряжались... Это был очень динамичный период, и я думаю, что у нас было много амбиций, чтобы действительно сделать это. Вырваться из Антверпена и вырваться из Бельгии,

— вспоминал Вальтер то время.


Впрочем, даже в компании, объединенной под этим названием с легкой руки британской прессы в 1986 году после выставки British Designer Show в Лондоне, Ван Бейрендонк разительно отличался от того, что станет ассоциироваться у публики с типичным бельгийским стилем.

Если его коллеги чаще ставили на деконструкцию, мрачные цвета, необработанные фактуры и минимализм, то фирменной стилистикой Вальтера, наоборот, стали яркие принты, необычные цветовые комбинации и слоганы, превращавшие одежду в транспаранты. Не зря журналисты сразу окрестили его "самым неукротимым из бельгийцев".


Каждая коллекция дизайнера — это высказывание на определенную тему, а вдохновляют его совершенно разные вещи от произведений литературы до силы и красоты природы.




Интерес дизайнера к футуризму, научной фантастике и сверхъестественному прослеживается почти в каждой коллекции, смешиваясь с манифестами, элементами фетишизма и театральностью.


Например, на показе летней коллекции 1998 года модели выходили на ходулях, а ближе к финалу шоу на подиуме и вовсе вальсировали в напоминающих противогазы масках и длинных зеленых перчатках-ящерицах.


А в осенне-зимней коллекции того же года на подиуме представили оживших надувных секс-кукол — именно такое впечатление производили облаченные в латексные наряды и маски манекенщики.


Секс вообще является одним из главных креативных двигателей в творчестве Бейрендонка. Через фетиш, намеки или прямое изображение половых органов эта тема проходит почти через все коллекции дизайнера.

Так, например, одной из запоминающихся вещей в коллекции весна-лето 2014 года стали ботики с изображением пениса — отсылка к писателю, денди и ловеласу начала XX века Габриэлю д'Аннунцио. Свое мастерство любовника он "рекламировал" с помощью похожих туфель.


В то же время для Бейрендонка всегда важна была и тема безопасного секса — на стыке 80-х и 90-х, в разгар эпидемии СПИДа, дизайнер постоянно использовал моду как платформу для распространения информации.

В коллекцию весна-лето 1996 года, которая вышла под названием Killer/Astral Travel/4D-Hi-D, он добавил маски с надписями, на которых были такие лозунги, как "Время ужаса", "Отстань от моего члена", "Синтетический ад!" и "Минет".



Одной из главных тем исследований для дизайнера всегда была и не затихающая в обществе дискуссия о красоте. И к стандартизации этого вопроса Бейрендонк относится весьма иронично. На его подиуме за мускулистыми бодибилдерами следовали андрогины, словно показывая, что в застывшей форме красота и вовсе не бывает — она всегда изменчива, переходит из одного образа в другой.








Упомянутые выше ходули на одном из шоу — почти прямая насмешка над одержимостью длинными ногами и идеальными пропорциями. В той же коллекции Бейрендонк представил и футболки с принтами в виде предоперационных рисунков для пластической хирургии.

До того, как гендерофлюидность стала трендом, он красил губы и ногти своих моделей мужчин в красный. Прежде чем на показе Рика Оуэнса модели прошли с обнаженными пенисами на подиуме, он печатал их на платьях, нижнем белье, на обуви. До того, как бороды стали модными, его модели были косматыми. И до того, как plus size вошел в моду, его подиум уже бросал вызов обычным в отрасли стандартам и формам тела,

— писал о дизайнере журналист Стивен Хейман.  

Весьма насыщенную деятельность в ателье Бейрендонку при этом удавалось совмещать с преподавательской карьерой, при этом преподавать он начал весьма рано, в 1985 году — еще до своего международного прорыва.


Так, среди его учеников в академии были Крис Ван Аш, который 11 лет был креативным директором Dior Homme, а сейчас возглавляет Berluti, Демна Гвасалия, а Раф Симонс начинал у Бейрендонка стажером.

Благодаря нашим небольшим группам и очень личным методам работы мы можем создать уникальную среду, где каждый может четыре года обучения работать исключительно над развитием своей индивидуальности.  Я надеюсь, что мы можем сохранить это в будущем, потому что это довольно хрупкая вещь в этом мире,

— говорил дизайнер о своей преподавательской работе и развитии академии, где он является директором департамента моды с 2007 года (на посту он сменил легендарную Линду Лоппу, у которой и училась вся "антверпенская шестерка").


Создание коллекций и преподавание — кажется, с таким расписанием дел более чем достаточно, но только не для Бейрендонка. Он никогда не старался проводить границ ответственности в мире искусства, лишь расширяя возможности применения своего таланта.

Моя цель — изменить границы моды,

— говорил дизайнер.


Этот подход он, кстати, применяет и в преподавании, позволяя студентам свободно исследовать разные области, выходить за пределы учебного плана собственного факультета и искать ту область, в которой будет комфортнее развиваться. Например, несколько его выпускников в итоге стали не дизайнерами, а художниками.



И брать пример есть с кого! Сам Бейрендонк создавал сценические костюмы группе U2 для их мирового тура PopMart Tour в 1997 году.

Кроме того, сотрудничал с Государственной оперой Берлина, для которой создал костюмы для постановки "Волшебная флейта": наряды были номинированы на премию Beazley Designs of the Year 2019, а также попали на выставку в Музей дизайна в Лондоне.


Боно в костюме от Вальтера ван Бейрендонка

Неравнодушен Бейрендонк и к бытовому дизайну. Так, в 2016 году он выпустил коллекцию для Ikea.

Сначала я собираю идеи и источники вдохновения. Потом я начинаю придумывать истории, которые впоследствии превратятся в вещи,

— рассказывал о своем творческом подходе дизайнер.


Вальтер ван Бейрендонк и его коллекция для Ikea

Чтобы вещи рассказывали истории — это всегда было ключевым пунктом для Бейрендонка.

В коллекцию для шведского бренда вошли ковры, постельное белье, ящики для хранения, посуда и элементы декора.


Ковер от Вальтера ван Бейрендонка для Ikea

На счету у Бейрендонка также коллаборации с Coca-Cola, Amnesty International и Nissan. 

Сегодня дизайнер продолжает создавать свои модные коллекции, иногда, впрочем, оставляя экспертов в замешательстве.

У дизайнера явно что-то было на уме, но что?

— так охарактеризовал коллекцию весна-лето 2018 года Vogue.

А в прошлом году Бейрендонк сделал настоящий подарок всем модникам и ценителям винтажных вещей. Дизайнер разобрал собственные архивы, где хранились вещи из коллекций, начиная с 1990 года, и выставил их на продажу — каждая была представлена в единственном экземпляре.

Не сбылась, пожалуй, лишь одна юношеская мечта Бейрендонка — вырваться из Антверпена, но и там он, можно не сомневаться, счастлив. Он до сих пор живет в этом городе, который за это время, впрочем, успел превратиться в настоящую столицу моды наравне с Парижем, преподает в одном из самых престижных учебных заведений, которое стало таковым благодаря ему и его сокурсникам, держит собственный магазин Walter вместе со своим партнером Дирком ван Сэном, устраивает выставки и по-прежнему удивляет мир моды своими оригинальными коллекциями. А еще коллекционирует гномов — в конце концов, и у больших мастеров есть свои маленькие слабости.

 


А вам нравится творчество бельгийского дизайнера?

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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