Мишустин призвал использовать российские разработки в госуправлении

В системе государственного управления и банковском секторе можно рассчитывать только на отечественные разработки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава российского Правительства в ходе совещаниия, посвящённого развитию электронной промышленности, заявил, что от этой отрасли зависят многие другие, от медицины до космоса.

«И, конечно, безопасность нашей страны, особенно когда речь идёт о критически важной инфраструктуре, о системах госуправления и банковском секторе. Здесь мы можем рассчитывать только на собственные разработки», — сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, глава кабмина заявил о необходимости серьёзных инвестиций в электронную промышленность страны и предложил подумать, какие меры поддержки отрасли, в том числе из международной практики, подходят для России.

Ранее Мишустин заявил, что Правительство будет отслеживать ситуацию с нагрузкой на бюджеты регионов в условиях распространения коронавируса и может увеличить их поддержку.