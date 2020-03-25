«Мне отрезали половину тела»: Сергей Жуков перенес несколько операций

Пару лет назад солист «Руки вверх» сильно ударился о сценическую конструкцию, на которую вешают световое и звуковое оборудование. Жуков не придал серьезного значения ушибу, за что потом горько поплатился.

Несмотря на беспокоящие боли, Сергей Жуков не отменял концерты и продолжал работать. В итоге у исполнителя со временем развилась грыжа, которая затем превратилась в опухоль. Состояние артиста ухудшалось, а врачи не знали, что делать. Закончилось тем, что Жукову пришлось отменить семейный отпуск: из аэропорта его увезли прямо в больницу.

«На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела. Я провел три месяца в больницах, перенес три операции и не понимал, выкарабкаюсь ли я, выйду ли на сцену. Я говорил: «Кому дать денег? Везите меня куда-нибудь — в Германию, в Израиль». А врачи отвечали: «Мы не знаем, что у вас. Куда мы вас повезем?» — вспоминает Жуков о своем состоянии в фильме-расследовании Леонида Закошанского «Цена красивой жизни».

Звезде помог знакомый, который привез из-за рубежа экспериментальный аппарат. «Я два месяца ходил весь в аккумуляторах и проводах, носил в руках эту штуку. И только она меня спасла. Когда ты понимаешь, что на оплату лечения ты тратишь деньги, за которые угробил свое здоровье... прикольная да, история? Даешь сотни концертов в год, убиваешь свой организм, иммунитет сажаешь, а потом еще спрашиваешь: почему у меня все болит-то?» — отметил артист.

Теперь Жуков тщательно следит за своим здоровьем. А семья помогает ему в этом. Певец признается, что общение с женой Региной после концертов заряжает его на дальнейшую работу.

«Для меня семейное счастье заключается в трогательных и суетливых моментах — когда я не на гастролях и могу проводить время с родными. Семья всегда подстраивается под мой график. У меня выходной, значит, и они вне зависимости от дня недели устраивают себе выходной. Даже школьные задания дети берут на дом, и мы едем, к примеру, за город», — говорил Жуков «СтарХиту».

Фото: Legion-Media, Instagram