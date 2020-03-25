Молдавская политика при пандемии: Covid-19 укрепляет вертикаль власти

В условиях угрозы мировой пандемии коронавирусной инфекции заголовки основных новостных лент так или иначе связаны с Covid-19. Не стало исключением и информационное пространство Молдавии, где политическая жизнь ушла в тень на фоне общенациональной проблемы, но при этом не снизила свою активность. В предлагаемых обстоятельствах вирус неожиданно стал определенным ресурсом, который при умелом использовании может в обозримом будущем принести ощутимые дивиденды заинтересованным политическим игрокам.

Пандемия помогла сформированному две недели назад спорному правящему социал-демократическому большинству избежать противодействия правоцентристской парламентской оппозиции. Точнее сказать, неформальная коалиция либералов-проевропейцев (группа Pro Moldova, партии «Шор» и «Действие и солидарность») попросту не успели заявить о вотуме недоверия властям, который они явно давно готовили, чтобы инициировать досрочные парламентские выборы обязательно перед намеченными на осень президентскими.

Если бы задуманное удалось, то это, безусловно, пошатнуло бы позиции претендующего на второй мандат президента Игоря Додона, ограничив его административный ресурс и отвлекая от предвыборной кампании социалистов. Параллельно с этим состоящая из отщепенцев Демпартии компания Андриана Канду Pro Moldova смогла бы привлечь на свою сторону из муниципальных советов еще больше представителей ДПМ, на этом примере показав, что ставка председателя Демпартии Павла Филипа на социалистов для возвращения во власть — ошибочная.

При таком сценарии страна пришла бы к финалу президентской гонки с прогрессирующим политическим кризисом и общественным дисбалансом, в котором шансы у конкурентов практически уравниваются. Хотя правоцентристы и говорят об отсутствии консолидированного кандидата, очевидно, что Додону они планируют противопоставить бывшего премьера лидера ПДС Майю Санду, которая в 2016 году уступила председателю Партии социалистов во втором туре и явно горит желанием получить реванш.

Однако коронавирус спутал молдавской оппозиции все карты. Теперь любая критика действующих властей, тем более попытка отставки кабмина, расценивается, не вдаваясь в детали, не иначе, как «популизм и желание раскрутиться на общей беде» в то время, когда глава государства консолидирует нацию, попутно укрепляя свой авторитет.

Одним из примеров этого является голосование 17 марта за введение чрезвычайного положения на максимальные 60 суток, которое, помимо ограничительных мер для граждан, наделяет неограниченными полномочиями правительство являющегося креатурой Додона Иона Кику.

Несогласные фракции потребовали законодательно конкретизировать права властей в рамках конституции. В итоге их позиция была объявлена новым большинством деструктивной и антинародной в условиях необходимости принятия оперативных безотлагательных мер.

На этой же сессии, пользуясь тем, что в знак протеста депутаты Pro Moldova, партий «Шор» и ПДС покинули пленарное заседание, были утверждены новые члены Высшего совета магистратуры, против назначения которых активно выступали оппозиционеры. Они раскритиковали это голосование, заявив, что конкурс был проведен с нарушениями, а претенденты на должности в совете зависят от правящей политической элиты. 23 марта Венецианская комиссия, которая рассматривает законопроекты по реформированию системы правосудия, подтвердила, что четырех членов ВСМ назначили с нарушением демократических норм. Комиссия обратилась к властям с призывом приостановить этот процесс, подчеркнув, что «в противном случае реальная цель и значение реформы становятся спорными».

О том, что молдавский лидер, стремясь получить контроль над судебной системой и прокуратурой, взял на вооружение принципы узурпации власти, применявшиеся экс-лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком, говорят достаточно давно. Так или иначе, остается констатировать, что вертикаль власти и единоначалие президента, несмотря на то, что Молдавия — это парламентская республика, укрепляются, а возрастающее доверие к действующему президенту позволяет на этом этапе с достаточной степенью уверенности говорить о его победе в первом туре общенародного голосования. Это подтверждают и социологи, которые, не боясь пандемии, регулярно проводят опросы общественного мнения, на которые в дальнейшем ориентируется Игорь Додон.

Незаметно ушли на второй план и другие важные моменты внутренней политики, которые, оставаясь нерешенными, мягко говоря, стояли как кость в горле у главы республики.

В частности речь идет о принятии пакета законов о Гагаузской автономии, которые Додон обещал реализовать еще вначале своего президентства. Ему о них в Комрате напомнили в декабре 2019 года, но воз и ныне там.

Законопроекты призваны укрепить правовой статус Автономного территориального образования Гагауз Ери, которое сейчас приравнивается к району. Невыполнение уже давно отложенных обязательств влечет потерю электоральной поддержки со стороны гагаузов, традиционно голосующей за социалистов. Почему до сих пор молдавский парламент, контролируемый ПСРМ не ратифицировал, этот пакет и даже не внес его в повестку обсуждения — остается только догадываться. Видимо, власти унитарной Молдавии помнят о попытке гагаузов вслед за Приднестровьем в 90-х годах заявить об отделении и по сей день боятся потерять южный регион страны, наделив его излишней самостоятельностью.

При этом молдавский президент периодически приводит Гагаузию в качестве примера для Приднестровья, как варианта возможного мирного сосуществования в рамках общих границ. Обещая «широкую автономию» для региона, он забывает, что аналогичные условия для Гагаузии им так и не были выполнены.

В этой ситуации, не имея рабочего одобренного партнерами и политическими силами внутри страны плана по реинтеграции Молдавии, в предвыборный период Додону лучше на левобережье внимание не акцентировать. Тем более, что только недавно забылись дискуссии о возможной федерализации, которые президенту чуть не стоили вотума недоверия.

Понятно, что Кишинев не даст Тирасполю забыть о себе, но тема с экономическим давлением через блокировку банковских счетов приднестровских предприятий, отказа в выдачи лицензий экономическим агентам ПМР, отказа принимать в качестве расчета от приднестровцев свои же леи — пока плавно сошла на нет. Вопросы так и не решены, но и не актуализируются. Причем обеими сторонами. В условиях пандемии на первое место, конечно же, вышла гуманитарная составляющая, но и в этом случае не обошлось без политического стержня. Бюро реинтеграции РМ подчеркивает, что приднестровцев диагностируют и лечат в молдавских клиниках. Представители молдавских властей общаются с местной администрацией, предлагая варианты помощи своим гражданам, проживающим на левом берегу Днестра, так как считают его своим.

Выходит, в политике, когда ставки слишком высоки, общая беда и глобальная угроза не только сближают и консолидируют, но и способствуют достижению ранее намеченных далеко идущих целей.

Михаил Тульев, специально для ИА Newstes