Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл

В связи с опасностью коронавируса патриарх Кирилл утвердил молитву против пандемии. Ее уже начали читать во всех православных храмах и соборах.

РПЦ призвала всех отцов церкви «к упорным молитвенным воздаяниям о преодолении недуга и о ниспослании сил борющимся с ним». Новую молитву против коронавирусной инфекции, утвержденную патриархом Кириллом, уже начали активно читать во всех храмах и соборах Православной Церкви.

Молитва против коронавируса

Церковь не может стоять в стороне от проблем, волнующих общество. Напоминаем, что Священный синод РПЦ от 11 марта 2020 года принял специальное заявление: «...В период эпидемии Церковь не отказывает никому в духовной помощи и участии в таинствах, но призывает к самообладанию, спокойствию и здравомыслию. Набожному человеку не стоит поддаваться общественной панике, связанной с быстрым распространением пандемии. Помните о советах врачей, берегите пожилых людей и детей, соблюдайте меры предосторожности и не собирайтесь в большие группы людей. Для укрепления духа и защиты от болезни есть спасение — искренняя молитва против коронавируса, подходящая для домашнего чтения».

Текст молитвы:

«Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Позиция Церкви в связи с коронавирусной инфекцией такова:

РПЦ переживает за всех, кто пострадал от коронавируса, и выражает соболезнования пострадавшим со всего мира.Священнослужители благословляют работу врачей, медиков и всех, кто помогает в борьбе с пандемией.Как и в былые времена, Церковь не отказывает в таинствах и посильной помощи нуждающимся.Священники призывают всех к сдержанности и спокойствию. Не стоит поддаваться общественной панике, но недопустимо и легкомысленное отношение к вирусу. Не стоит отказываться от лечения, пренебрегать профилактикой — не подвергайте себя и окружающих угрозе заражения.На приходах обязательно соблюдается профилактика: протираются стекла и рамы икон, используются одноразовые стаканчики. Особенно это касается регионов, где обстановка официально признана тяжелой.