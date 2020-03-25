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Новости » Общество » МОЗ ввел особый порядок выдачи больничных

МОЗ ввел особый порядок выдачи больничных

МОЗ ввел особый порядок выдачи больничных
В Минздраве сообщили, что на время карантина действует особый порядок выдачи больничных. О его особенностях пресс-служба ведомства во вторник, 24 марта, сообщила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Пособие по временной нетрудоспособности вследствие пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, выплачивается ФССУ застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.
Также в Минюсте сообщают, что в случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В таком случае ФССУ оплачивает больничный лист, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Впрочем, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

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Добавлено: 25 мар 2020 в 00:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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