На Донбассе несколько городов останутся без воды: что произошло

В среду, 25 марта, в Донецкой области прекращает работу Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой ряд населенных пунктов. как на подконтрольных правительству Украины территориях, так и на оккупированной части региона. Ранее в Донецкой области обсуждался вопрос строительства альтернативного трубопровода для водообеспечения.

«Донецкая фильтровальная станция будет остановлена в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников. Полностью подача воды будет прекращена в город Авдеевку, поселок городского типа Верхнеторецкое, село Васильевку», — сообщают в компании «Вода Донбасса».

Также сообщается, что на 30 процентов будет сокращена подача воды в оккупированный Донецк — в Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, заявлял, что во время встречи «нормандской четверки» в Париже российский президент Владимир Путин поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому жесткое условие вернуть воду в Крым, увязав этот вопрос с договоренностями по Донбассу.