На Курилах объявили об угрозе цунами после мощного землетрясения

На Курилах, в 500 км от Петропавловского-Камчатского произошло сильное землетрясение силой в 7,3 балла. Подземные толчки ощущались во многих районах Камчатки. И теперь в этом регионе объявлена угроза цунами.

По расчётам специалистов из МЧС, волна прибудет к курилам примерно в 15 часов по местному времени. Сейчас проходит эвакуация населения с острова Парамушир.

В центре цунами Сахалина считают, что высота волны будет равняться примерно 15 см.

Граждан просят оставаться спокойными и не поддаваться панике, ситуация полностью находится под контролем. Необходимо следить за информацией, которая поступает по всем видам связи.