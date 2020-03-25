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Назван новый возможный эпицентр коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что им могут стать США. Ее слова приводит издание South China Morning Post.

«Сейчас наблюдается быстрый рост числа заболеваний в США. Значит, у них действительно есть такой потенциал. Мы пока не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально», — заявила Харрис.

В США, по последним данным, зафиксировано 54893 случая инфицирования. 783 человека погибли, 348 вылечились. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 421 тысячи человек, более 18,8 тысячи погибли, 107,7 тысячи излечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.