Не гречкой единой: что скупают люди во время вспышки коронавируса

Пока медики испытывают вакцину от коронавируса, держащего в страхе население планеты, люди сметают в магазинах все, что попадается им на пути, оставляя за собой лишь пустые полки.

Представители старшего поколения, видя столь печальную картину в супермаркетах, невольно вспоминают дефицит продуктов в советское время. Вот только сейчас еды, по словам чиновников, предостаточно, но паникеры все рано продолжают брать торговые точки штурмом.

Согласно последним исследованиям, с 9 по 15 марта в магазинах Москвы первым делом опустели полки с крупами и макаронами. Сотрудники «Магнита» отмечают, что большим спросом также пользуются детское питание, корм для домашних животных, средства гигиены и бакалея. Если же выделять лидеров продаж, то в топ вошли: царица всех каш — гречка, рис, мука, сахар, мясные консервы, туалетная бумага, мыло и влажные салфетки.





Сейчас люди стараются не выходить из дома, боясь заразиться. Тут на помощь приходит услуга доставки продуктов, которая стала настоящим спасением для тех, кто согласился на вынужденный карантин. Так, в «Ашане», «Вкусвилле», «Азбуке вкуса» и «Ленте» количество подобных заказов в эти дни увеличилось на 104 процента, по сравнению с 11 марта.





Закупается народ и в режиме онлайн, что, кстати, очень удобно в период изоляции. Здесь набор продуктовой корзины несколько отличается от той, что представлена в традиционных магазинах. Пользователи Сети отдают предпочтение супам быстрого приготовления, различным соусам, ультрапастеризованному молоку, бытовой химии.





А вот многие звезды пытаются заработать на мировой беде, продавая дефицитные товары по высоким цене. Так, Кети Топурия оперативно разработала линию масок, каждую из которых оценивает в 1,5 тысячи рублей. Предприимчивая Анастасия Решетова реализует в своем салоне красоты антисептики за 500 рублей, которые в обычном супермаркете стоят чуть больше ста.

«За последние два дня меня как только не назвали и чего только не пожелали. И все потому, что наряду с шампунем для волос, маслом для тела, расческами и патчами у меня стали продаваться антисептики для рук. Мои клиенты незадолго до этого начали интересоваться, планируем ли мы их продажу. К сожалению, цена закупки, учитывая нынешний спрос и их дефицит, была выше, чем могла быть год назад», — сетовала невеста Тимати.



Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва», Sefa Karacan/Getty Images