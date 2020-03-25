Новые виды синтетических наркотиков попали под запрет

Тема: Какие законы вступают в силу

Государство продолжает отслеживать «новинки» на подпольном рынке наркотических и психотропных веществ. В список запрещённых препаратов внесено 16 новых позиций. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 25 марта.

Едва власти запрещают одну формулу дурманящих курительных смесей и спайсов, наркодельцы немного изменяют состав и выбрасывают на рынок новый вид синтетического зелья под видом легального препарата (что не запрещается, то разрешено). Однако полиция быстро выявляет такие «новинки» и регулярно обновляет списки запрещённых веществ.

Теперь в перечне наркотиков, оборот которых в России запрещён, появилось девять новых формул, в том числе новые формы синтетических каннабиноидов. Две новые позиции появилось в списке запрещённых психотропных веществ. Ещё четыре формулы внесено в перечень препаратов, оборот которых ограничен.

Для всех «новичков» установлены дозы, соответствующие определению значительный, крупный и особо крупный размер. Уголовная ответственность за оборот наркотиков в таких объёмах кратно ужесточается. В большинстве случаев это, соответственно, 0,05 грамм, 2,5 грамма, 500 грамм, для некоторых веществ установлены меньшие дозы.

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