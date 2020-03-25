Объяснен отказ Макрона надевать маску в больницах с заразившимися коронавирусом

Эммануэль МакронФото: Ludovic Marin / AP

Президент Франции Эммануэль Макрон не надевает маску в больницах с заразившимися коронавирусом, так как соблюдает дистанцию. Такое объяснение дала представитель правительства Франции Сибет Ндияй, передает РИА Новости.

«Необходимости в маске нет, если мы соблюдаем защитную дистанцию с другими людьми», — сказала Ндияй. По ее словам, Макрон всегда делает это, и поэтому отказывается от дополнительных средств защиты.

Ранее сообщалось, что более половины французов доверяют президенту Франции Эммануэлю Макрону и его мерам по борьбе с коронавирусом. Рейтинг доверия французского лидера составил рекордные 52 процента и вырос на 13 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, Макрону впервые более чем за два года удалось пробить отметку в 50 процентов. В декабре 2018 года его рейтинг доверия составил 31 процент.

По последним данным, в мире выявлено свыше 428 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.