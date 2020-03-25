Обойдется? Первую волну цунами у Сахалина признали незначительной

Подошедшая к Северо-Курильску первая волна цунами незначительная, но высоту волн пока оценить сложно, сообщил РИА Новости представитель Сахалинского центра цунами.

"Наблюдатель на возвышенности в 40 метров есть, видел, что волна подошла, первый пакет. Сложно оценить высоту волны, но она незначительная. Оценка будет, когда немного угроза спадет", – отметил собеседник информагентства.

К настоящему времени предпринимаются все необходимые меры безопасности: в частности, завершена эвакуация около 400 человек в Северо-Курильске, добавили в региональном главке МЧС.

сообщило, что после землетрясения на Курильских островах объявлена угроза цунами.