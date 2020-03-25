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Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье и привлекаем деньги с 25 марта

Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье и привлекаем деньги с 25 марта

Лунная энергетика не стабильна, однако люди научились использовать ее себе во благо. В период роста ночного светила самыми сильными становятся обряды на обретение финансового благополучия и здоровья.

Рост Луны — отличный повод позаботиться о себе. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с обрядами, благодаря которым получится привлечь в жизнь денежную энергетику, а также укрепить иммунитет. В период болезней особенно важной становится забота о здоровье, без которого, как известно, нет ни радости, ни успехов. Рост Луны на этот раз начнется с 25 марта и продлится до 7 апреля. Каждый день будет приносить радость, если знать, какие действия приведут к успеху, а значит, на помощь придут не только обряды и ритуалы. В лунных календарях отражены рекомендации астрологов, которые позволят ежедневно привлекать в жизнь удачу и ловко уворачиваться от ударов судьбы.


Обряды на укрепление иммунитета

1. Рост Луны — отличное время для того, чтобы начать заботу о своем здоровье. Ежедневные простые упражнения помогут сохранить тонус организма, а простые и действенные обряды не позволят болезням взять верх. Каждое утро на протяжении всего периода с 25 марта по 7 апреля натощак выпивают стакан воды, который простоял ночь на подоконнике, со словами:

«Луна растет, сил добавляет, иммунитет укрепляет. Чистую воду пью — здоровье свое берегу».

2. Еще один действенный обряд, который можно проводить в любой день роста ночного светила, заключается в заговоре на еду. Пищу ежедневно заговаривают, стараясь готовить разнообразные блюда, содержащие богатое количество витаминов:


«Еда здоровье несет, сил придает. Рост Луны начнется — здоровье вернется. Сколько бы болезней ни было, все мимо пройдут, меня не найдут».

Этот заговор можно читать не только для себя, но и для всех членов семьи.

3. Сохранить здоровье поможет заговор на целебный напиток. Заварить его можно из любимых трав с добавлением фруктов, а также сделать настой из шиповника и других ягод, которые повысят иммунитет:

«Чем выше Луна на небосвод поднимается, тем сильнее иммунитет укрепляется. Луна в рост — болезни вразброс. Ни одна ко мне не пристанет, каждая ни с чем уйдет, Луна всем покой дает».

Обряды на привлечение финансов

1. Рост Луны — отличный повод для привлечения финансов в жизнь. Для этого чтобы деньги не переводились, каждый день с 25 марта до 7 апреля на подоконнике оставляют по монете, приговаривая:


«Луна растет, капиталы умножаются. Монету положу — три заберу, и так с каждой прибылью будет, больше у меня не убудет».

На подоконник на время роста ночного светила можно поставить копилку, пополняя ее и читая заговор. Так получится быстрее накопить на необходимое, а также получить дополнительный источник дохода благодаря заговору. После 7 апреля скопленные монетки нужно потратить с пользой.

2. С 25 марта и по 7 апреля включительно можно создать оберег, который не позволит финансам утекать сквозь пальцы. Для этого любой предмет, ассоциирующийся с деньгами, заговаривают в день, когда Луну отчетливо видно:

«Рост Луны всему ход дает, а финансам утекать не дает. Покуда талисман с собой ношу, бедность ко мне не пристанет, меня не достанет».

3. Привлечь деньги поможет и обряд, направленный на заговор банковской карты. Ее кладут на подоконник, зажигают зеленую свечу и произносят:

«Пламя свечи беды прогонит, Луна финансы привлечь позволит. На яркий огонек деньги стекаются, меня находят, счастье приносят».

Карту оставляют до утра и стараются не тратить с нее деньги хотя бы несколько часов, а свечу аккуратно тушат пальцами. Свечку можно зажигать каждый день, читая простой заговор, чтобы привлечь денежную энергетику и уберечься от бедности.


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Добавлено: 25 мар 2020 в 06:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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