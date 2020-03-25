Отчим Данаи Пригожиной: «Никогда не требовал денег у ее отца»

Иосиф Пригожин старается помочь бывшей жене Елене и детям — Данае и Дмитрию и делает все, чтобы они не остались без крыши над головой.
«Мне позвонила бабушка Данаи, сообщив, что ее выписали из квартиры. Я, кстати, уже встретился с представителем этой самой компании микрозаймов. Со мной очень вежливо побеседовали. Получается, сейчас я решаю проблему, которой могло не быть. Я советовал Диме и Данае не подписывать никаких бумаг, но мама для них — все. А Лена в свою очередь стала заложницей своего молодого мужа, который не соблюдает субординацию по отношению ко мне. Это их выбор — остаться на улице», — негодовал продюсер на шоу «Пусть говорят».
Пригожин уверен: в том, что случилось, есть вина нынешнего Лениного мужа — Дмитрия Шлапака. Иосиф даже утверждал как-то, что ему приходилось даже обеспечивать избранника экс-супруги.
Даная Пригожина не поддерживает отчима, считая, что тот поступил неправильно, сделав выбор в пользу бизнеса. Она все чаще вспоминает слова папы, который просил бывшую не закладывать жилье.
«В прошлом папа говорил, чтобы мы ничего не делали с квартирами, но его никто не слушал. Да и я хороша — пошла на поводу у мамы, не став запрещать ей отдавать квартиру в залог. Сейчас мой отец — один из немногих, кто поддерживает меня. И хочу сказать, что очень дорожу им, люблю его и всегда любила! Хоть мы давно прекрасно общаемся, до сих пор чувствую свою вину за прошлые ссоры. Хочу публично извиниться перед ним, за то, что когда-то говорила не слишком приятные вещи в его сторону. Мне правда очень стыдно», — сокрушалась брюнетка.
Мама Данаи продолжает защищать супруга. «Что же вы накинулись на него?! Он у меня золотой!» — лишь отметила она, подчеркнув, что их делом уже занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Фото: Instagram