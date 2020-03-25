Отчим Данаи Пригожиной: «Никогда не требовал денег у ее отца»

Мать и отчим Пригожиной планировали расширить семейный бизнес, поэтому заложили свою столичную квартиру. Дело оказалось убыточным. И супруги, не имея возможности платить по счетам, остались без жилья, которое было конфисковано с связи с задолженностью.

Иосиф Пригожин старается помочь бывшей жене Елене и детям — Данае и Дмитрию и делает все, чтобы они не остались без крыши над головой.

«Мне позвонила бабушка Данаи, сообщив, что ее выписали из квартиры. Я, кстати, уже встретился с представителем этой самой компании микрозаймов. Со мной очень вежливо побеседовали. Получается, сейчас я решаю проблему, которой могло не быть. Я советовал Диме и Данае не подписывать никаких бумаг, но мама для них — все. А Лена в свою очередь стала заложницей своего молодого мужа, который не соблюдает субординацию по отношению ко мне. Это их выбор — остаться на улице», — негодовал продюсер на шоу «Пусть говорят».

Пригожин уверен: в том, что случилось, есть вина нынешнего Лениного мужа — Дмитрия Шлапака. Иосиф даже утверждал как-то, что ему приходилось даже обеспечивать избранника экс-супруги.

«Денег я с него никогда не требовал. Никогда! Сын тоже не просил. Не ездил отдыхать за его счет. Сколько с Леной не живу, ни разу он мне денег не переводил», — заявил Шлапак в свое оправдание.

Даная Пригожина не поддерживает отчима, считая, что тот поступил неправильно, сделав выбор в пользу бизнеса. Она все чаще вспоминает слова папы, который просил бывшую не закладывать жилье.

«В прошлом папа говорил, чтобы мы ничего не делали с квартирами, но его никто не слушал. Да и я хороша — пошла на поводу у мамы, не став запрещать ей отдавать квартиру в залог. Сейчас мой отец — один из немногих, кто поддерживает меня. И хочу сказать, что очень дорожу им, люблю его и всегда любила! Хоть мы давно прекрасно общаемся, до сих пор чувствую свою вину за прошлые ссоры. Хочу публично извиниться перед ним, за то, что когда-то говорила не слишком приятные вещи в его сторону. Мне правда очень стыдно», — сокрушалась брюнетка.

Мама Данаи продолжает защищать супруга. «Что же вы накинулись на него?! Он у меня золотой!» — лишь отметила она, подчеркнув, что их делом уже занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Фото: Instagram