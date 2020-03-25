Паулина Андреева, Юлия Снигирь, Риналь Мухаметов и другие приняли участие во флешмобе в поддержку онкобольных детей

Во времена всеобщего карантина и самоизоляции становятся популярными различные флешмобы в соцсетях. Западные знаменитости активно призывают к тому, чтобы люди оставались дома, а российские звезды в это непростое время вспомнили о тех, кто сегодня чувствует себя особенно одиноко, — онкобольных детях, к которым теперь не допускают никого, кроме врачей, — и запустили флешмоб под названием #заразиулыбкой.

Участие в нем приняли уже некоторые звезды отечественного кино и театральной сцены. Среди них — Паулина Андреева, Юлия Снигирь, Риналь Мухаметов, Ирина Старшенбаум, Диана Пожарская и другие. Суть флешмоба заключается в том, чтобы опубликовать свое фото или видео и подарить свою улыбку детям.





Паулина Андреева: "Мы с вами развлекаем себя на карантине как можем. Стараемся, находим положительные стороны в нынешнем времени. Но есть те, для кого этот карантин — одиночество без плюсов и вариантов. Это дети фонда "Подари жизнь" и не только. Сегодня к ним не пускают никого, кроме врачей. Давайте улыбнемся им? Запишите видео, расскажите, почему сегодня важно улыбаться, или сделайте фото. Дети посмотрят, и им будет не так грустно".

Ирина Старшенбаум: "Друзья! Объявляю эстафету. Выложи фото с улыбкой в своем аккаунте, напиши повод твоей сегодняшней улыбки. Поставь хештег #заразиулыбкой, отметь фонд @podarizhizn и передай эстафету трем друзьям. Этим фото вы поддерживаете детей фонда, находящихся в изоляции без близких и волонтеров. Я улыбаюсь, потому что ровно через 10 дней у меня будет день рождения. Почему улыбаешься ты?".