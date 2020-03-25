Пчелы из «похоронных команд» отыскивают в улье мертвых сородичей всего за полчаса

Пчелы в течение жизни меняют множество специальностей: уборщики, строители, сторожа, няньки, сборщики… Есть в пчелином улье и пчелы, работа которых состоит в поиске тел умерших сородичей и транспортировке их за пределы улья. Исследования показывают, что им требуется не более получаса, чтобы отыскать в улье мертвую пчелу. Китайский исследователь Вэнь Пин из Тропического ботанического сада Сишуанбаньна Китайской академии наук решил определить, как им это удается.

Экзоскелет насекомых, помимо своего основного компонента хитина, содержит еще целый ряд вещей, в частности в наружном тонком слое (эпикутикуле), защищающем насекомое от излишней потери влаги. Такие вещества известны под общим названием кутикулярные углеводороды. Их молекулы постоянно выделяются в окружающий воздух и, например, используются пчелами для опознания представителей своего улья.

Вэнь Пин предположил, что после гибели пчелы выделение кутикулярных углеводородов резко снижается из-за того, что падает температура ее тела. В серии экспериментов с пятью семьями китайских восковых пчел (Apis cerana) Вэнь Пин нагревал тела мертвых пчел на несколько градусов и помещал их в ульи. Если, как уже говорилось, на поиск мертвой пчелы «погребальные команды» тратили не более получаса, то в данном случае они не обнаруживали тело в течение нескольких часов. Исследователь объясняет это тем, что нагретое тело выделяет в воздух примерно столько же кутикулярных углеводородов, сколько живая пчела.

В другой серии экспериментов Вэнь Пин проверил, что служит ключевым признаком, по которому пчелы находят мертвых: температура или выделяемые кутикулярные углеводороды. Взяв несколько погибших пчел, он промыл их гексаном, которые растворяет кутикулу, а затем, снова нагрев их, поместил в ульи. Хотя тела имели повышенную температуру, пчелы-гробовщики в течение получаса обнаружили и выбросили из улья 90 % из них.

Результаты своей работы исследователь опубликовал на сервере препринтов bioRxiv.org.