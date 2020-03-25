Перед смертью Юлия Началова страдала от псориаза

Певица ушла из жизни 16 марта прошлого года. Перед смертью Юлия Началова страдала от подагры и сахарного диабета. Но также, как выяснилось, артистка мучилась еще и от псориаза. Это заявление сделала подруга звезды.

Обострившийся недуг заставлял Началову в последние месяцы тщательно выбирать одежду — она носила исключительно закрытые вещи. Это очень удручало исполнительницу.

«Юля была в панике, она пыталась лечиться, ходила на прием к дерматологам. Ведь это заболевание доставляло ей массу хлопот. Не физическую боль, а именно душевную. Она — молодая женщина, певица, привыкла появляться в откровенных нарядах на сцене, но из-за псориаза вынуждена была от открытых платьев отказаться, потому как пятна были по всему телу, и их невозможно было скрыть», — поделилась подруга артистки.

Певица испытывала сильный дискомфорт, поэтому пыталась вывести пятна народными средствами, а также сидела на специальной диете, исключив из рациона вредные продукты. В тот период Началова принимала участие в шоу «Один в один», и костюмерам с гримерами пришлось здорово стараться, чтобы скрыть следы болезни на коже звезды.





«Она покупала комбинезоны, брючные костюмы. Но в них тоже чувствовала себя не слишком комфортно. Из-за того, что одежда была закрытой, Юля обильно потела. Пятна начинали чесаться. В общем, проблем этот псориаз ей доставил немало. При этом открыто о своей болезни она старалась не говорить. Юлька очень переживала, когда у нее спрашивали о здоровье. Ей хотелось всегда быть молодой и красивой. Как-то к ней подошел один знакомый журналист и спросил: «Юля, как здоровье?» Она изменилась в лице. А потом долго его просила: «Пожалуйста, не пиши ничего о моем здоровье. Обещаешь?» Она очень переживала, что все ее болячки станут известны общественности. И хотела, чтобы об этом говорили поменьше», — добавила знакомая исполнительницы.

Причиной смерти Началовой официально назвали сепсис, хотя слухов об этом ходило много. Поговаривали даже, что незадолго до госпитализации певица победила рак, и ее организм был ослаблен химиотерапией, поэтому не справился с новой напастью. Анна Исаева, директор Юлии, опровергала эту информацию.

«У Юли вскочила на руке болячка, напоминающая шишку. В тот момент она находилась в Америке по работе и поспешила обратиться к местным врачам. Доктора сделали анализ и заявили: новообразование действительно нехорошее, именно так начинается рак кожи. Но Юлечку сразу же отправили на лечение и бугор вырезали. А буквально через несколько дней выписали из больницы. Никаких химий и прочих терапий ей не делали», — делилась Анна.

Фото: Legion-Media, Instagram