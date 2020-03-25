Песков рассказал о поручении жестко контролировать ситуацию с COVID-19

Поручение жестко контролировать ситуацию с коронавирусом ретранслировано полпредам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он (руководитель администрации президента Антон Вайно - ред.) находится как руководитель администрации в постоянном контакте с полпредами, поэтому эти поручения уже были ретранслированы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли переданы поручения полпредам о том, что они должны быть настроены на более жесткий контроль ситуации с коронавирусом.

Это поручение мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, ранее дал руководителю администрации президента Антону Вайно.

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