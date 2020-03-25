Пятнадцатый Ил-76 ВКС России доставил в Италию помощь для борьбы с Covid-19

Очередной, пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее Рима), сообщили сегодня, 25 марта, в Минобороны РФ.

ВКС России продолжают операцию по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» для оказания Итальянской Республике помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, отметили в военном ведомстве.

ИА Newstes уже сообщало, Россия оказывает Итальянской Республике помощь в борьбе с пандемией коронавируса по договоренности президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, достигнутой 21 марта 2020 года.

Продолжается операция по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре».