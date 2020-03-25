По всей Франции будут бить в колокола: акция «братства и надежды»

Конференция католических епископов Франции (CEF) призвала церковные приходы страны провести сегодня вечером, 25 марта, солидарную акцию «братства и надежды» на фоне пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). В 19.30 по местному времени (21.30 мск) в храмах по всей Франции должны зазвонить колокола. Кроме того, CEF попросила жителей страны зажечь в это время свечи и выставить их на подоконниках и балконах.

«Все епископы Франции приглашают французов к общему жесту в эту среду, 25 марта. Католики придают ему особое значение в связи с праздником Благовещения, но присоединиться к нему может каждый», — говорится в коммюнике CEF под заголовком «COVID-19: послание епископов Франции католикам и всем нашим согражданам», передаёт Международное французское радио (RFI).

«Поставить свечу у окна в тот момент, когда зазвонят колокола — это будет знаком мысленного и молитвенного общения с усопшими, больными и их близкими, со всеми медиками и всеми другими людьми, делающими возможным продолжение жизни нашей страны», — утверждается в обращении, которое подписал председатель CEF, архиепископ Реймса монсеньор Эрик-де Мулен-Бофор.

Колокола будут звонить 10 минут, но это станет не призывом верующих в церкви, которые сейчас закрыты в связи с карантином, а знаком «нашего братства и нашей общей надежды», подчеркнули в CEF. «Это будет также выражением нашего желания, чтобы после выхода из эпидемии мы оказались более решительно настроенными на изменение нашего образа жизни, что необходимо, как мы знаем, уже долгие годы», — подчеркнул Эрик-де Мулен-Бофор, не уточнив, впрочем, о каких именно переменах должна идти речь.

23 марта президент Франции Эмманюэль Макрон провёл аудио-конференцию с представителями различных конфессий. Глава государства предупредил, что, в связи с карантином, предстоящие религиозные праздники (Благовещение, Пасха, Пейсах и начало месяца Рамадан) должны пройти без участия публики.

Как сообщало ИА Newstes, 20 марта Ватикан объявил о «даре специальных индульгенций», которые будут предоставлены всем «верующим, страдающим от болезни COVID-19», а также медработникам, членам их семей, и всем, кто заботится о больных, «в том числе, через молитву». В декрете Святого престола подчёркивалось, что для получения индульгенции можно не идти в церковь.

Согласно последним данным международной группы волонтёров Worldometer, число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией во Франции достигло 22 304, умерли 1100 человек.