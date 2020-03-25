Правительство Литвы решило в условиях карантина регулировать цены

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В среду, 25 марта, правительство Литвы приняло решение о том, что в условиях экстремальной ситуации оно сможет регулировать цены, сообщило агентство BNS.

По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, объяснявшего необходимость такой меры, это решение направлено «прежде всего на те секторы, которые, пользуясь экстремальной ситуацией, пытаются нечестно повышать цены на самые необходимые для безопасности общества, нужные для здоровья товары».

Премьер сообщил, что будет осуществлён мониторинг цен с привлечением Службы защиты прав потребителей. Ранее президент Гитанас Науседа как бывший банковский аналитик выступал против регулирования цен. Сквернялис пояснил: «Это инструмент, использовать который мы не хотели бы, но если понадобится, то государство без сомнений им воспользуется, если говорить о всех спекуляционных ценах».