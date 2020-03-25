Президент Бразилии выступил против карантина

Жаир БолсонаруФото: Andre Borges / AP

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступил против карантинных мер. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, бразильский лидер раскритиковал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу, призвав их вернуться к нормальности. «В группе риска люди за 60. Зачем закрывать школы?» — задался вопросом президент. Он также раскритиковал СМИ, которые распространяют страхи среди населения.

Ранее сообщалось, что четыре человека из делегации Болсонару, посещавшей президента США Дональда Трампа, получили положительные анализы на коронавирус. При этом о результатах анализа самого президент появлялась противоречивая информация.

По последним данным, в мире выявлено свыше 428 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.