«Президент» Косово оспорит решения «правительства» в суде

«Лидер» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи выступил с заявлением, что обратится в Конституционный суд по вопросу правомерности принимаемых «правительством» решений. Ранее «кабинет министров» Косово постановил ограничить свободу перемещения жителей самопровозглашенной республики в условиях распространения эпидемии коронавируса.

Аналог комендантского часа вводится на территории Косово двумя временными блоками — с 10 до 16 часов и с 20 до 06 утра. В это время ограничивается движение и транспорта. Исключения допускаются только для карет скорой помощи и спецмашин, которые возят работников предприятий приоритетного значения.

Решения правительства об ограничении свободы передвижения, принятые на электронном заседании, по мнению Тачи являются «антиконституционными», т.к. чрезвычайное положение на территории Косово введено не было.

«Как президент я решил обратиться в Конституционный суд с требованием дать оценку таким решениям, чтобы там установили их соответствие гарантированной в Конституции свободе», — заявил Тачи в ходе общения с журналистами.

По его мнению, «граждане» не обязаны выполнять последних постановлений «правительства», ограничивающих их свободу.

В свою очередь косовская полиция выступила с заявлением, что следит за выполнением населением мер, предписанных властями, и не вмешивается в политику.

На сегодня на территории Косово и Метохии зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом Covid-19. При этом местные органы временного самоуправления отмечают частые нарушения режима самоизоляции.

Кирилл Борщев