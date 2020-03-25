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Новости » Шоу-бизнес » Проект "Большие гастроли" открывает онлайн "Домашний сезон"

Проект "Большие гастроли" открывает онлайн "Домашний сезон"

Проект "Большие гастроли" открывает онлайн "Домашний сезон"
. Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности запускает свой онлайн-проект и вместе с другими учреждениями культуры открывает "Домашний сезон", сообщается в пресс-релизе.

"Большие гастроли–онлайн" будут работать в режиме "стриминга" — в формате потокового онлайн-вещания "здесь и сейчас". Эксклюзивный трафик составят как прямые трансляции, так и уникальные видеозаписи спектаклей из разных уголков России.

В течение марта, апреля и мая 2020 года включение стриминг-вещания "Больших гастролей-онлайн" будет проходить на сайте, YouTube-канале, во всех социальных сетях и на ресурсах информационных партнеров. Записи трансляций будут переданы на портал Культура.РФ.


БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE будут представлены в открытом доступе: трансляции показов и видеозаписей спектаклей, предоставленных эксклюзивно театрами-участниками программы "Большие гастроли", анонсы онлайн-проектов региональных и ведущих театров, ссылки на архивы и ресурсы для онлайн-просмотров спектаклей отечественных и зарубежных театров.

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Добавлено: 25 мар 2020 в 21:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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