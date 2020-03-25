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Прогноз Василисы Володиной о пандемии коронавируса: что ждет человечество в 2020 году?

Прогноз Василисы Володиной о пандемии коронавируса: что ждет человечество в 2020 году?

Василиса Володина дала свой прогноз относительно того, что нас может ожидать в 2020 году. Сейчас это весьма важно, ведь людям нужна надежда и доля оптимизма, так как весь мир охвачен паникой и проблемой пандемии.

На своей странице в социальной сети Василиса Володина рассказала об этой проблеме и о том, что ее вызвало. В рамках растущей паники важно знать мнение экспертов во всех возможных областях.


Почему никто не предсказал эпидемию 2020 года

Проблемы високосного 2020 года были предсканы еще давно. Беда в том, что предсказать глобальную пандемию непросто, астрологи не всегда взаимодействуют с медицинскими знаниями, а без знаний в определенной области не берутся и составлять в ней прогноз. Шесть затмений, которые ожидают нас в 2020 году, не случайны. Они могут указывать на большое число неурядиц и проблем глобального характера.

Было очевидно, что разрастающийся вирус в Китае как-то проявит себя и может стать проблемой глобального масштаба, но особенность людей в том, что никто не хочет верить в плохое. Именно сейчас, когда ситуация уже сложилась негативным образом, важно воспрянуть духом и начать мыслить позитивнее, попутно соблюдая правила, предписанные для остановки пандемии.

Шесть затмений — это очень много. Это всегда опасно, но никто не знает, чем конкретно обернется такая обстановка для человечества. Теперь мы знаем, к чему всё шло.


Что ждет человечество в 2020 году

Для того чтобы понять, как затмения повлияют на обстановку в мире и на ситуацию с коронавирусом, необходимо понять тот простой факт, что затмения являются источником неожиданных изменений, которые никто не ждет.

Коронавирус за считанные недели превратился из локальной проблемы в глобальную и очень опасную. Все это сейчас — последствия лунного затмения 10 января. Именно оно было первым и самым важным в 2020 году. Это было полутеневое затмение, которое как раз и говорит о том, что последствия его будут неожиданными, как и получилось.

Следующее затмение будет снова полутеневым и произойдет 5 июня. Ученые и эксперты говорят, что ситуация к этому моменту уже будет стабилизирована. Тем не менее после 5 июня стоит ожидать первых негативных последствий пандемии. Последствия могут и должны коснуться прежде всего финансовой обстановки. Весь этот год будет крайне динамичным и непредсказуемым. Учитывая астрологическую ситуацию, полностью наладиться жизнь человечества может лишь ближе к началу 2021 года, а быть может, и позднее.


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Добавлено: 25 мар 2020 в 01:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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