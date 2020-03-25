Путин дал поручение по выплатам россиянам в связи с коронавирусом

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил предоставить россиянам социальные выплаты в ускоренном порядке из-за коронавируса. Об этом он заявил во время обращения к гражданам. Трансляцию выступления ведет телеканал RT.

Согласно поручению, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны должны быть осуществлены до майских праздников, в апреле.

Кроме того, Путин поручил с апреля выплачивать семьям, у которых есть право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет включительно. Он также обратился к правительству с требованием усилить мероприятия по выплате семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, чтобы они начали получать деньги в июне, а не в июле.

Ранее Путин объявил, что следующая неделя (с 28 марта по 5 апреля) объявляется нерабочей. По его словам, длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса. Он также призвал граждан не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендации оставаться дома.