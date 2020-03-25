Путин рассказал, как поддержат семьи с детьми в период эпидемии COVID19

Президент РФ Владимир Путин в среду, 25 марта, в обращении к россиянам рассказал о том, какие меры предпримет правительство для поддержки семей с детьми во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Владимир Путин отметил, что в сложившейся ситуации необходимо поддержать семьи с детьми.

В связи с чем, он предложил в течение трех месяцев, начиная с апреля, ежемесячно выплачивать всем семьям, которые имеют право на маткапитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом до трех лет.

«Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад. Для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком», - подчеркнул Владимир Путин.

Российский президент также поручил правительству ускорить организационные моменты по выплате новых пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Он отметил, что желательно, чтобы семьи с детьми такого возраста начали получать положенные пособия не с июля этого года, а с июня, т.е. на месяц раньше, чем планировалось ранее.

Путин также обратился к губернаторам с тем, чтобы они организовали ускоренную передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в органы налоговой службы.