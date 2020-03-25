Путин собрал совещание для обсуждения ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин во вторник собрал совещание по вопросам здравоохранения для обсуждения ситуации с распространением коронавируса.

В совещании, которое состоялось в подмосковном Ново-Огарево, приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Цель нашей встречи ясна. Мы с Татьяной Алексеевной разговаривали, сейчас поговорим еще отдельно", — сказал Путин, открывая заседание.

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