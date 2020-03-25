Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Президент России Владимир Путин в среду планирует обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

«Сегодня произошли изменения в графике президента: он отменяет вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам», — проинформировал он.

По словам Пескова, такая потребность возникла после многочасового совещания по эпидемиологической ситуации в стране, которое прошло во вторник, и совещания с руководством кабмина, Центробанка и Администрации президента по поддержке граждан и экономики на фоне сложной мировой экономической ситуации, связанной с эпидемией нового вируса.

«Сейчас президент завершает работу над обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы», — сообщил пресс-секретарь.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились свыше 403 тысячи человек, более 18 тысяч скончались. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились.